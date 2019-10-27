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Чисора: Если не договоримся с Паркером или Усиком, брошу вызов Джарреллу Миллеру

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Боксер не хочет делать длинную паузу между поединками.
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский боксер-профессионал Дерек Чисора рассказал, какой соперник может стать для него следующим.

"К следующему бою я уже готов. Хотелось бы боксировать против Джозефа Паркера или Александра Усика, но могут сорваться наши переговоры. Такой вариант я не исключаю.

Тогда я готов бросить вызов Джареллу Миллеру. Буду драться в андеркарте боя Энтони Джошуа - Энди Руис в Саудовской Аравии.

Эта информация на 100 процентов правдива. 7 декабря вы увидите меня на ринге в Саудовской Аравии", - сказал Чисора в интервью Boxingnews24.

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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  27.10.2019, 12:47
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АК-47
Пускай выходит с Усусей. Похоронит розовые надежды Усуси, отправив козломордого тяжолым ударом в нокаут.
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