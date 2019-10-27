Чисора: Если не договоримся с Паркером или Усиком, брошу вызов Джарреллу Миллеру

Боксер не хочет делать длинную паузу между поединками.

Британский боксер-профессионал Дерек Чисора рассказал, какой соперник может стать для него следующим.

"К следующему бою я уже готов. Хотелось бы боксировать против Джозефа Паркера или Александра Усика, но могут сорваться наши переговоры. Такой вариант я не исключаю.

Тогда я готов бросить вызов Джареллу Миллеру. Буду драться в андеркарте боя Энтони Джошуа - Энди Руис в Саудовской Аравии.

Эта информация на 100 процентов правдива. 7 декабря вы увидите меня на ринге в Саудовской Аравии", - сказал Чисора в интервью Boxingnews24.