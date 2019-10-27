Бетербиев: Чем запомнился Усик? Бегает хорошо

Артур Бетербиев признался, что хотел бы еще одной встречи с Александром Усиком.

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артур Бетериев рассказал, что мог в этом году провести бой против Александра Усика.

"Чем запомнился Усик? Ничем не запомнился. Хорошо бегает по рингу, высоко держит руки. А так, чтобы он в чем-то превосходил – такого не было. Не впечатлил он меня.

Например, как действовал Канело в бою с Головкиным. Он меня впечатлил. А Усик не впечатлил. У него какие-то завороты есть. Некоторым это нравится. А я в этом ничего такого не вижу.

Когда он стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе, перед боем с Белью или после этого боя я написал Эдди Хирну, что если он мне гарантирует бой с Усиком за все пояса, то я согласен с ним драться в его весе и подписываю контракт. Но он не дал мне такой гарантии", – рассказал Бетербиев.

Боксеры пересекались на любительском ринге. Усик побеждал Бетербиева на чемпионате мира и Олимпийских играх в Лондоне.