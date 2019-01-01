Шакур Стивенсон завоевал пояс WBO в полулегком весе
Американский боксер Шакур Стивенсон победил соотечественника Джоэта Гонсалеса в бою за вакантный титул WBO в полулегком весе.
Стивенсон со старта принялся активно работать джебом, контролируя дистанцию и не подпуская Гонсалеса, который в свою очередь спрятался за глухим блоком и не стремился форсировать события.
По ходу боя у Гонсалеса был только один яркий раунд – седьмой – в котором Стивенсон снизил темп и перестал тревожить соперника передней рукой. Гонсалес перевел бой к канатам и расстреливал скоростными комбинациями.
Впоследствии Стивенсон вновь включил ноги, стал тревожить соперника джебом и без видимых усилий довел поединок до логического завершения.
Бой продлился 12 раундов, после которых судьи отдали победу Стивенсону – 119-109, 119-109, 119-109.
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