Переключиться на мобильную версию

Шакур Стивенсон завоевал пояс WBO в полулегком весе

Комментариев: 0
Юный американец победил Джоэта Гонсалеса.
Шакур Стивенсон завоевал пояс WBO в полулегком весе

Американский боксер Шакур Стивенсон победил соотечественника Джоэта Гонсалеса в бою за вакантный титул WBO в полулегком весе.

Стивенсон со старта принялся активно работать джебом, контролируя дистанцию и не подпуская Гонсалеса, который в свою очередь спрятался за глухим блоком и не стремился форсировать события.

По ходу боя у Гонсалеса был только один яркий раунд – седьмой – в котором Стивенсон снизил темп и перестал тревожить соперника передней рукой. Гонсалес перевел бой к канатам и расстреливал скоростными комбинациями.

Впоследствии Стивенсон вновь включил ноги, стал тревожить соперника джебом и без видимых усилий довел поединок до логического завершения.

Бой продлился 12 раундов, после которых судьи отдали победу Стивенсону – 119-109, 119-109, 119-109.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь