Шакур Стивенсон завоевал пояс WBO в полулегком весе

Юный американец победил Джоэта Гонсалеса.

Американский боксер Шакур Стивенсон победил соотечественника Джоэта Гонсалеса в бою за вакантный титул WBO в полулегком весе.

Стивенсон со старта принялся активно работать джебом, контролируя дистанцию и не подпуская Гонсалеса, который в свою очередь спрятался за глухим блоком и не стремился форсировать события.

По ходу боя у Гонсалеса был только один яркий раунд – седьмой – в котором Стивенсон снизил темп и перестал тревожить соперника передней рукой. Гонсалес перевел бой к канатам и расстреливал скоростными комбинациями.

Впоследствии Стивенсон вновь включил ноги, стал тревожить соперника джебом и без видимых усилий довел поединок до логического завершения.

Бой продлился 12 раундов, после которых судьи отдали победу Стивенсону – 119-109, 119-109, 119-109.