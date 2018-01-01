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Тейлор выиграл у Прогрейса, объединив титулы

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Шотландец победил Реджиса в финале Всемирной боксерской суперсерии.
Джош Тейлор
Джош Тейлор
Getty Images

В Лондоне завершился грандиозный вечер бокса, главным событием которого стал финал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом полусреднем весе между американцем Реджисом Прогрейсом и шотландцем Джошем Тейлором. На кону поединка были титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBC Diamond.

В первых раундах Тейлор неплохо противостоял фавориту. К середине боя американец немного выровнял ситуацию, однако Тейлор все равно оказался сильнее в силовой схватке. В концовке поединка у Джоша начал заплывать правый глаз, но это никак не повлияло на его действия в ринге. 

По итогам 12 раундов двое отдали победу Тейлору со счетом 117:111, 115:113, а один поставил равные очки 114:114.

Шотландец одержал свою 16-ю победу и продолжает оставаться непобежденным. Для Прогрейса это первое поражение в карьере.

Напомним, в прошлом году победителем WBSS был украинец Александр Усик.

В со-главном событии вечера британский тяжеловес Дерек Чисора победил техническим нокаутом соотечественника Дэвида Прайса.

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Теги: Джош Тейлор, Реджис Прогрейс, бокс
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