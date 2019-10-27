Чисора нокаутировал Прайса и завоевал титул чемпиона WBO

Следующим соперником британца может стать Александр Усик.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора в бою за титул Интерконтинентального чемпиона WBO победил соотечественника Дэвида Прайса.

Чисора начал бой первым номером и постепенно сокращал дистанцию. В конце третьего раунда боксеры обменялись жесткими ударами - сначала пострадал Прайс, а перед самим гонгом уже Чисора пропустил сильный удар по челюсти.

Но это лишь разозлило Дерека - он сумел нарастить свой перевес и после одного из ударов в четвертом раунде отправил Прайса на канвас ринга. Дэвид хотел продолжить бой, однако его угол выбросил полотенце.

Напомним, что следующим соперником может стать украинец Александр Усик, о чем недавно заявил известный британский промоутер Эдди Хирн.