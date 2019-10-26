Стало известно, когда Дэвис проведет следующий бой

Джервонта встретится с кубинцем Юриоркисом Гамбоа.

Американский боксер Джервонта Дэвис проведет бой за вакантный титул WBA Regular в легком весе против кубинца Юриоркиса Гамбоа. Об этом объявила промоутерская компания Mayweather Promotions.

Поединок состоится 28 декабря и станет главным событием вечера бокса, который пройдет в Атланте (штат Джорджия, США).

Победитель также станет официальным претендентом на титул WBA Super, который принадлежит украинцу Василию Ломаченко.

Напомним, недавно Дэвис оставил вакантным пояс во втором полулегком весе по версии WBA.

Ранее Джервонта выразил уверенность в том, что проведет бой с Василием Ломаченко.