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Фьюри: Меня не интересуют чемпионские пояса

Комментариев: 2
Тайсон отметил, что он уже и так становился обладателем многих титулов.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что ему не нужны титулы, чтобы считаться лучшим.

"Пояса ничего для меня не значат, я выше этого. Я уже завоевывал титулы всех крупнейших организаций, включая пояс The Ring и все остальные. Мне неинтересны пояса.

У меня же дома их целая куча. Пояс - полезная вещь, и самый полезный мой пояс сейчас тот, который поддерживает брюки. Мне не нужны титулы, чтобы считаться лучшим", - приводит слова Фьюри PA Sports.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри устроил дикую драку с рестлером, которую с трудом удалось остановить.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс, супертяжелый вес
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.10.2019, 18:30
Оценка:  0
гость
Не пиз ди, дружок!
vicinq    26.10.2019, 18:14
Оценка:  0
vicinq
Дурак дураком...Не надо ,сиди дома и не мешай тем кому надо....
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