Фьюри: Меня не интересуют чемпионские пояса

Тайсон отметил, что он уже и так становился обладателем многих титулов.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что ему не нужны титулы, чтобы считаться лучшим.

"Пояса ничего для меня не значат, я выше этого. Я уже завоевывал титулы всех крупнейших организаций, включая пояс The Ring и все остальные. Мне неинтересны пояса.

У меня же дома их целая куча. Пояс - полезная вещь, и самый полезный мой пояс сейчас тот, который поддерживает брюки. Мне не нужны титулы, чтобы считаться лучшим", - приводит слова Фьюри PA Sports.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри устроил дикую драку с рестлером, которую с трудом удалось остановить.