WBO пересмотрит результат боя Бриедис - Гловацки

У Дортикоса может смениться соперник в финале WBSS.

WBO приняла решение удовлетворить прошение Кшиштофа Гловацки о пересмотре результата боя против Майриса Бриедиса. Об этом сообщает Boxingscene.

В поединке, который состоялся 15 июня, рефери не заметил удара локтем в исполнении Бриедиса, а позже позволил ему избивать поляка. Латвиец выиграл поединок нокаутом, завоевав пояс WBO.

В финале Всемирной боксерской суперсерии Бриедис должен был встретиться с Юниером Дортикосом. Однако теперь, если латвийца дисквалифицируют, то чемпионом могут назвать Гловацки и именно он встретиться с Дортикосом в финале.

После поединка Бриедис прокомментировал удар локтем.