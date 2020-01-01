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WBO пересмотрит результат боя Бриедис - Гловацки

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У Дортикоса может смениться соперник в финале WBSS.
Кшиштоф гловацки и Майрис Бриедис
Кшиштоф гловацки и Майрис Бриедис
facebook.com/pg/WBSuperSeries

WBO приняла решение удовлетворить прошение Кшиштофа Гловацки о пересмотре результата боя против Майриса Бриедиса. Об этом сообщает Boxingscene.

В поединке, который состоялся 15 июня, рефери не заметил удара локтем в исполнении Бриедиса, а позже позволил ему избивать поляка. Латвиец выиграл поединок нокаутом, завоевав пояс WBO.

В финале Всемирной боксерской суперсерии Бриедис должен был встретиться с Юниером Дортикосом. Однако теперь, если латвийца дисквалифицируют, то чемпионом могут назвать Гловацки и именно он встретиться с Дортикосом в финале.

После поединка Бриедис прокомментировал удар локтем.

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Теги: Майрис Бриедис, Кшиштоф Гловацки, WBSS
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