Бетербиев: Ковалев побеждал меня в спаррингах? Во сне разве что

Артур Бетербиев высказался о своих отношениях с Сергеем Ковалевым.

У чемпионов мира в супертяжелом весе Артура Бетербиева и Сергея Ковалева сложились неоднозначный отношения. Российские боксеры не раз делали неприветливые заявления в адрес друг друга.

Однако, по словам Бетербиева, его не беспокоят высказывания Ковалева.

"Это меня никак не задевает. Я к нему отношусь как к потенциальному сопернику. Не более того. Если получится встретиться на ринге, то в один день разберемся между собой. А так, думаю, нечего мне реагировать на него.

Как проходили наши спарринги? Вы у него спросите. Он, наверное, хорошо помнит.

Он меня побеждал? Пусть говорит… Побеждал он… Во сне он побеждал разве что", - сказал Бетербиев в интервью изданию Известия.

Ранее Бетербиев заявил, что желает победы Сауля Альвареса над Сергеем Ковалевым. Бой состоится 2 ноября.