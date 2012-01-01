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Фьюри: Выйти против Макгрегора в октагон? Вы с ума сошли?

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Британский боксер считает, что Конор Макгрегор слишком мелкий, чтобы быть его соперником в октагоне.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в хэвивейте Тайсон Фьюри рассказал о возможной организации поединка по правилам ММА.

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"Конечно, я бы хотел провести бой в ММА. Если я буду свободен, то проведу подобное перед Рождеством. В 2012-м или 2013-м я даже получал предложение от Даны Уайта подраться с Веласкесом. Я хочу провести бой в ММА, но не в UFC. Сейчас нужно найти подходящую жертву.

Выйти против Макгрогора в октагон? Вы с ума сошли? Я же гораздо больше Макгрегора! Если вы поставите против меня пять Коноров и еще добавите десять Флойдов Мэйвезеров - то тогда будет в самый раз", - приводит слова Фьюри Sport Bible.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри получил травму во время тренировки из-за рестлера, с которым ему предстоит провести бой 31-го октября.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Конор Макгрегор, бои без правил, MMA
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