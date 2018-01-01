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Фьюри рассказал, когда завершит карьеру

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"Цыганский король" планирует провести еще три боя, после которых повесит перчатки на гвоздь.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Тайсон Фьюри, именитый экс-чемпион мира в супертяжелом весе, рассказал о том, когда он собирается завершить боксерскую карьеру.

По словам 31-летнего "цыганского короля", это произойдет очень скоро, так как он не планирует выступать до 41-го года, как Владимир Кличко.

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"Я думаю, что у меня осталось не так много боев на профессиональном ринге. Думаю, еще три, а после этого - все. Я приближаюсь к завершению карьеры. Не знаю, как себя мотивировал Кличко, потому что я близок к тому, чтобы повесить перчатки на гвоздь.

Бокс - это спорт, который принадлежит молодым, а у меня уже было место под солнцем. Я проведу два-три боя, а после этого отправлюсь расслабляться на пляже", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри устроил дикую драку с рестлером, которую с трудом удалось остановить.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри
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