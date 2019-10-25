Украинский боксер Продан защитил интерконтинентальный пояс IBF
Максим Продан решением судей победил Тони Диксона.
В Милане (Италия) состоялся вечер бокса, организованный Matchroom Boxing и местным промоутером OPI Since 82.
Участие в соревнованиях принял украинский средневес Максим Продан (18-0-1, 14 КО), который провел 10-раундовый бой против англичанина Тони Диксона (12-3-0, 3КО).
26-летний украинец победил своего 27-летнего соперника раздельным решением судей и, таким образом, защитил интерконтинентальный пояс IBF.
Ранее сообщалось, что промоутерские торги по титульному бою украинца Виктора Постола с Хосе Рамиресом отложили.
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