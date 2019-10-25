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Украинский боксер Продан защитил интерконтинентальный пояс IBF

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Максим Продан решением судей победил Тони Диксона.
Максим Продан
Максим Продан
instagram.com/matchroomboxingitaly/

В Милане (Италия) состоялся вечер бокса, организованный Matchroom Boxing и местным промоутером OPI Since 82.

Участие в соревнованиях принял украинский средневес Максим Продан (18-0-1, 14 КО), который провел 10-раундовый бой против англичанина Тони Диксона (12-3-0, 3КО).

26-летний украинец победил своего 27-летнего соперника раздельным решением судей и, таким образом, защитил интерконтинентальный пояс IBF.

Ранее сообщалось, что промоутерские торги по титульному бою украинца Виктора Постола с Хосе Рамиресом отложили.

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Теги: бокс, IBF
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