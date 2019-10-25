Чисора и Прайс прошли традиционную церемонию взвешивания

Дерек Чисора оказался немного легче своего оппонента.

Супертяжеловесы Дерек Чисора и Дэвид Прайс в субботу, 26-го октября, проведут бой в рамках вечера бокса в Лондоне (Великобритания) на легендарной О2 Арене.

Накануне поединка спортсмены прошли традиционную церемонию взвешивания. Прайс оказался немного тяжелее Чисоры - 119,9 кг против 118 кг.

Смотрите видео взвешивания Чисоры и Прайса:

Напомним, букмекеры считают фаворитом противостояния Дерека Чисору.