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Чисора и Прайс прошли традиционную церемонию взвешивания

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Дерек Чисора оказался немного легче своего оппонента.
Дерек Чисора и Дэвид Прайс
Дерек Чисора и Дэвид Прайс
Boxing Scene

Супертяжеловесы Дерек Чисора и Дэвид Прайс в субботу, 26-го октября, проведут бой в рамках вечера бокса в Лондоне (Великобритания) на легендарной О2 Арене.

Накануне поединка спортсмены прошли традиционную церемонию взвешивания. Прайс оказался немного тяжелее Чисоры - 119,9 кг против 118 кг.

Смотрите видео взвешивания Чисоры и Прайса:

Напомним, букмекеры считают фаворитом противостояния Дерека Чисору.

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Теги: бокс, Дерек Чисора, Дэвид Прайс, видео, церемония взвешивания
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