Чисора и Прайс прошли традиционную церемонию взвешивания
Дерек Чисора оказался немного легче своего оппонента.
Супертяжеловесы Дерек Чисора и Дэвид Прайс в субботу, 26-го октября, проведут бой в рамках вечера бокса в Лондоне (Великобритания) на легендарной О2 Арене.
Накануне поединка спортсмены прошли традиционную церемонию взвешивания. Прайс оказался немного тяжелее Чисоры - 119,9 кг против 118 кг.
Смотрите видео взвешивания Чисоры и Прайса:
Напомним, букмекеры считают фаворитом противостояния Дерека Чисору.
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