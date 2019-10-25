Ковалев: Бой с Альваресом - риск для моей карьеры
Россиянин считает себя аутсайдером в будущем поединке.
Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал предстоящий поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
“Я понимаю, что являюсь в поединке против Сауля, но ринг всех рассудит. Я должен подойти к бою в своей лучшей форме. Понимаю, что этот поединок будет опасным для меня и моей карьеры.
Альварес - лучший в мире боксер и это настоящий вызов для меня. Я должен быть готов“, - цитирует россиянина Boxing Scene.
Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе.
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