Уайлдер: Я в предвкушение хорошего боя с Ортисом

Американец знает секреты Ортиса.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением по поводу своего соперника Луиса Ортиса.

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“Тренировочный лагерь проходит отлично. Все идет гладко и четко по графику. Я работаю над тем, чтобы выбрасывать много джебов и контратаковать.

Я знаю, что Ортису тоже нравится действовать на контратаках.

Я знаю о некоторых его слабостях, которыми мы воспользуемся. Это будет хороший бой“, - цитирует Уайлдера Boxing News 24.

Напомним, что бой Уайлдер - Ортис состоится в ноябре.

Отметим, что Уайлдер хочет закончить бой нокаутом.