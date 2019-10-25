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Уайлдер: Я в предвкушение хорошего боя с Ортисом

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Американец знает секреты Ортиса.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением по поводу своего соперника Луиса Ортиса.

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“Тренировочный лагерь проходит отлично. Все идет гладко и четко по графику. Я работаю над тем, чтобы выбрасывать много джебов и контратаковать.

Я знаю, что Ортису тоже нравится действовать на контратаках.

Я знаю о некоторых его слабостях, которыми мы воспользуемся. Это будет хороший бой“, - цитирует Уайлдера Boxing News 24.

Напомним, что бой Уайлдер - Ортис состоится в ноябре.

Отметим, что Уайлдер хочет закончить бой нокаутом.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, бокс
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Комментариев (1)
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vladimir30kh    25.10.2019, 19:03
Оценка:  0
vladimir30kh
Це справжнє протистояння двох панчерів ,. Хто ж сильніший ?!Обидва небезпечні нокаутери. Ортіс хоч і не був чемпіоном але являється одним із кращих в хевівейті
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