Чисора: Я убью Прайса

Британец намерен завершить бой нокаутом.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился мнением по поводу предстоящего боя с Дэвидом Прайсом.

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“Я убью Прайса. Я уничтожу этого парня. Прайсу следует опасаться того, что я могу сделать.

Послушайте, мне не надо ничего раскручивать. Прайс не находится в моей лиге, он должен это понимать. Я рад возможности выйти в ринг и оформить нокаут“, - цитирует Чисору Boxing News 24.

Напомним, что бой Чисора - Прайс состоится 26-го октября.

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