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Чисора: Я убью Прайса

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Британец намерен завершить бой нокаутом.
Чисора - Прайс
Чисора - Прайс
Getty Images

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился мнением по поводу предстоящего боя с Дэвидом Прайсом.

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“Я убью Прайса. Я уничтожу этого парня. Прайсу следует опасаться того, что я могу сделать. 

Послушайте, мне не надо ничего раскручивать. Прайс не находится в моей лиге, он должен это понимать. Я рад возможности выйти в ринг и оформить нокаут“, - цитирует Чисору Boxing News 24.

Напомним, что бой Чисора - Прайс состоится 26-го октября. 

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на бой.

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Теги: Дерек Чисора, Дэвид Прайс, бокс
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vladimir30kh    25.10.2019, 19:13
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