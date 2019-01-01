Переключиться на мобильную версию

Ломаченко: Могу спуститься в полулегкий дивизион ради классного боя

Комментариев: 0
Украинский боксер не против встретится с Мигелем Берчальтом.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко рассказал, планирует ли он в будущем менять весовую категорию.

“На сегодняшний день мне комфортно боксировать в легком весе. Понятно, если в будущем будет классный поединок в полулегком, то могу спуститься ради этого.

Мигель Берчальт? Он настоящий воин. Конечно, если у нас в будущем получится организовать бой, то это будет невероятно интересно для болельщиков“, - цитирует Василия FightHubTV.

Ранее сообщалось, что Ломаченко получил статус “франчайзингового“ чемпиона WBC.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Мигель Берчальт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь