Ломаченко: Могу спуститься в полулегкий дивизион ради классного боя

Украинский боксер не против встретится с Мигелем Берчальтом.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко рассказал, планирует ли он в будущем менять весовую категорию.

“На сегодняшний день мне комфортно боксировать в легком весе. Понятно, если в будущем будет классный поединок в полулегком, то могу спуститься ради этого.

Мигель Берчальт? Он настоящий воин. Конечно, если у нас в будущем получится организовать бой, то это будет невероятно интересно для болельщиков“, - цитирует Василия FightHubTV.

Ранее сообщалось, что Ломаченко получил статус “франчайзингового“ чемпиона WBC.