Майк Тайсон: Если бы я был тренером Джошуа, то он был бы самым опасным супертяжем

Джошуа не знает своего потенциала.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Майк Тайсон считает, что может принести пользу Энтони Джошуа, если бы был его тренером.

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“Если бы я был тренером Джошуа, то он был бы самым опасным супертяжеловесом. У него есть все необходимое, просто он об этом не знает. А нужно это понимать.

Есть талантливые боксеры, которые не осознают, насколько они хороши.

А есть боксеры, у которых нет ничего особенного, но они об этом не знают. И вторые выступают лучше“, - приводит слова Тайсона Daily Star.

Напомним, что Джошуа будет драться против Руиса 7 декабря.