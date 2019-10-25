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Майк Тайсон: Если бы я был тренером Джошуа, то он был бы самым опасным супертяжем

Комментариев: 3
Джошуа не знает своего потенциала.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Майк Тайсон считает, что может принести пользу Энтони Джошуа, если бы был его тренером. 

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“Если бы я был тренером Джошуа, то он был бы самым опасным супертяжеловесом. У него есть все необходимое, просто он об этом не знает. А нужно это понимать.

Есть талантливые боксеры, которые не осознают, насколько они хороши.

А есть боксеры, у которых нет ничего особенного, но они об этом не знают. И вторые выступают лучше“, - приводит слова Тайсона Daily Star.

Напомним, что Джошуа будет драться против Руиса 7 декабря.

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Теги: Майк Тайсон, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  25.10.2019, 17:24
Оценка:  0
pусский
Тайсон нужен Поветкину!
vladimir30kh    25.10.2019, 16:55
Оценка:  0
vladimir30kh
Джошуа підсів би на морехуану
гость  (аноним)  25.10.2019, 16:49
Оценка:  0
гость
Он сидел бы уже в тюрьме))
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