Уайлдер: Тайсон пришел в WWE, чтобы получить "травму" перед реваншем

Американец сомневается в честности британца.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал информацию о том, что Тайсон Фьюри собрался драться в WWE.

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“Я не удивлен, что Фьюри пошел в WWE. Мы давно говорили о том, что он это сделает. Тайсон ищет себе оправдания. Он пришел в WWE, чтобы получить “травму“ перед реваншем.

Не верю, что Фьюри там заплатят 15 млн долларов. Если не ошибаюсь, то рекордный гонорар в размере 12 млн долларов там получил Брок Леснар.

Зачем столько платить парню, который даже не может собрать арену в Лас-Вегасе?“, - цитирует Уайлдера The Sun.

Напомним, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.

Отметим, что Фьюри повредил ногу из-за того, что рестлер ворвался к нему на тренировку.