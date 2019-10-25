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Уайлдер: Тайсон пришел в WWE, чтобы получить "травму" перед реваншем

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Американец сомневается в честности британца.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал информацию о том, что Тайсон Фьюри собрался драться в WWE.

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“Я не удивлен, что Фьюри пошел в WWE. Мы давно говорили о том, что он это сделает. Тайсон ищет себе оправдания. Он пришел в WWE, чтобы получить “травму“ перед реваншем.

Не верю, что Фьюри там заплатят 15 млн долларов. Если не ошибаюсь, то рекордный гонорар в размере 12 млн долларов там получил Брок Леснар.

Зачем столько платить парню, который даже не может собрать арену в Лас-Вегасе?“, - цитирует Уайлдера The Sun.

Напомним, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.

Отметим, что Фьюри повредил ногу из-за того, что рестлер ворвался к нему на тренировку.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  25.10.2019, 15:58
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АК-47
Я в этом сомневаюсь. Заработает немного денег для своего семейства. А потом и пояс забирать выйдет.
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