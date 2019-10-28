Ковалев - Альварес: прогноз и ставки букмекеров на бой

Сергей Ковалев и Сауль Альварес проведут поединок в США. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

В субботу, 2-го ноября, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев проведет бой с именитым мексиканским боксером Саулем Альваресом, для которого поединок станет дебютным в этой весовой категории.

По мнению букмекеров, фаворитом данного противостояния является Альварес. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “Канело“ с коэффициентом 1.25, в то время как успех россиянина оценили в 3.95. На ничью можно поставить с коэффициентом 26.00.

Схожие коэффициенты установили и в конторе William Hill, принимающие ставки на триумф мексиканского боксера с коэффициентом 1.22, а на нынешнего чемпиона - 4.00. Ничью здесь оценили в 26.00.

Согласны со своими коллегами и эксперты из bet365, которые установили следующие коэффициенты: победа Ковалева - 4.00, победа Альвареса - 1.25, ничья - 26.00.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand Garden.