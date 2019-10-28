Переключиться на мобильную версию

Ковалев - Альварес: прогноз и ставки букмекеров на бой

Комментариев: 1
Сергей Ковалев и Сауль Альварес проведут поединок в США. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.
Сауль Альварес и Сергей Ковалев
Сауль Альварес и Сергей Ковалев
Boxing Scene

В субботу, 2-го ноября, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев проведет бой с именитым мексиканским боксером Саулем Альваресом, для которого поединок станет дебютным в этой весовой категории.

По мнению букмекеров, фаворитом данного противостояния является Альварес. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “Канело“ с коэффициентом 1.25, в то время как успех россиянина оценили в 3.95. На ничью можно поставить с коэффициентом 26.00.

Схожие коэффициенты установили и в конторе William Hill, принимающие ставки на триумф мексиканского боксера с коэффициентом 1.22, а на нынешнего чемпиона - 4.00. Ничью здесь оценили в 26.00.

Согласны со своими коллегами и эксперты из bet365, которые установили следующие коэффициенты: победа Ковалева - 4.00, победа Альвареса - 1.25, ничья - 26.00.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand Garden.

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Ковалев, Сауль Альварес, Канело, Канело Альварес, букмекеры, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  28.10.2019, 10:58
Оценка:  0
pусский
А мой прогноз - Альваресу раздерут его рыжую пизду нокаутом! Ставлю на Ковалева, блять!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь