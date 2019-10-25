Украина не будет принимать участие в конгрессе WBC в России
Делегация Украины не поедет в Санкт-Петербург из-за политической ситуации между странами.
Глава Национальной Лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов заявил, что Украина не будет принимать участие в конгрессе WBC, который пройдет в Санкт-Петербурге в период с с 14-го по 20 сентября 2020 года.
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“Пока у нас идет война, пока Россия оккупирует Крым и в Донбассе у нас каждый день гибнут люди, мы не в праве принять участие в конгрессе, который пройдет в этом замечательном городе.
К сожалению, Украина участвовать в конгрессе в Санкт-Петербурге не будет“, - цитирует Завьялова ProBoxing UA.
Отметим, что Усик и Ломаченко получили статуэтки от WBC на конгрессе.
Полная версия правил
Нет!
Лепка петухов из говна, на скорость - есть
Битва за гнилую просрочку на мусорках - есть
Тараканьи бега - есть
Бокса - нет
СЛАВА УКРАИНЕ!!!