Хирн - о "франчайзингового" статуса Ломаченко: Теперь мы с Хэйни заблокированы

Украинец сам будет решать с кем хочет драться.

Промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу того, что Василий Ломаченко получил статус “франчайзингового“ чемпиона WBC.

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“Я полностью против франчайзингового статуса. WBC сделал так много хороших вещей, но это то, что они сделали неправильно.

Дэвин Хэйни хотел сразиться с Василием Ломаченко. Сегодня он чемпион мира по версии WBC, но он не заслужил это в ринге.

Если ты средневес, и твоя мечта - сражаться с Канело, ты всех побеждаешь и никогда не выйдешь с Саулем в ринг, если он сам тебя не выберет. И тебя никогда не выберут, если ты действительно хорош.

Хэйни тоже хотел заслужить величие в поединке с Ломаченко. Мы все сделали правильно.

Мы добрались до обязательного претенденства, но теперь мы заблокированы. Мы не можем добраться до Василия Ломаченко.

Я верю, что Василий примет этот бой. Может быть, не Боб Арум, но Василий захочет бой с Хэйни“, - сказал Хирн для iFL TV.

Отметим, что Василий Ломаченко и Александр Усик получили памятные статуэтки от WBC.