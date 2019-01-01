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Ковалев: Не думаю, что Альварес сможет выиграть у меня

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Сергей Ковалев хочет побороться за титулы Артура Бетербиева.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Boxing Scene

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев прокомментировал предстоящий бой против Сауля Альвареса.

“Не думаю, что Альварес способен победить меня. Я тренируюсь для того, чтобы выиграть этот поединок. Я мотивирован на победу.

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В прошлую пятницу я посмотрел бой Бетербиев - Гвоздик, и победа Артура стала мотивацией для меня провести с ним бой. Я никогда не боксировал с ним в профессионалах, но я этого хочу. Это моя главная мотивация для победы над Альваресом", - приводит слова Ковалева Boxingnews24.

Напомним, бой Альварес - Ковалев состоится в США 2-го ноября и станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе.

Ранее бой против Сергея Ковалева прокомментировал Сауль Альварес.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Сауль Альварес
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