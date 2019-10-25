Бетербиев: Усик в спаррингах меня ничем не впечатлил

Российский боксер проводил спарринги с украинцем.

Чемпион мира по версиям WBC, IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев поделился мнением по поводу украинского боксера Александра Усика.

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"Мы бились три раза. Он запомнился тем, что хорошо бегает по рингу и держит руки в блоке. Он хорошо дышащий парень, вроде, хорошо готовится.

Ну так сказать, чтобы он там чем-то превосходил, такого не было. Не впечатлил.

Я провел один бой под эгидой Эдди Хирна. Я сказал Хирну, если он мне гарантирует бой с Усиком за его титулы, то я к нему поднимусь в весе и соглашаюсь подписать контракт с Хирном.

Но Эдди не дал мне гарантий вообще, и я подписал контракт с Top Rank. Я реально хотел, мне было интересно", - рассказал Бетербиев для Спорт-Экспресс.

Напомним, что Бетербиев смог победить Гвоздика в недавнем бою.