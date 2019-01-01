Альварес: Бой с Ковалевым - большой риск

Для мексиканца бой - исторический момент.

Мексиканский боксер Сауль Альварес поделился мнением по поводу предстоящего боя с Сергеем Ковалевым.

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“Я вхожу в его зону комфорта, но мы готовы к этому. Мы обладаем боксерским интеллектом и всеми нужными навыками, чтобы побить Ковалева.

Это будет один из самых важных боев в моей карьере. Этот титул очень дорог мне, он позволит мне стать четырехкратным чемпионом мира в четырех разных весовых категориях.

Это исторический момент. Бой с Ковалевым - большой риск, но мы готовы“, - цитирует Альвареса Boxing Scene.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе.