Переключиться на мобильную версию

Альварес: Бой с Ковалевым - большой риск

Комментариев: 0
Для мексиканца бой - исторический момент.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес поделился мнением по поводу предстоящего боя с Сергеем Ковалевым.

Читай также: Ковалев - о Альваресе: Когда столько денег, то невольно начинаешь выделяться

“Я вхожу в его зону комфорта, но мы готовы к этому. Мы обладаем боксерским интеллектом и всеми нужными навыками, чтобы побить Ковалева.

Это будет один из самых важных боев в моей карьере. Этот титул очень дорог мне, он позволит мне стать четырехкратным чемпионом мира в четырех разных весовых категориях.

Это исторический момент. Бой с Ковалевым - большой риск, но мы готовы“, - цитирует Альвареса Boxing Scene.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе.

Поделись:
Теги: Сауль Альварес, Сергей Ковалев
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь