Чисора - Прайс: прогноз и ставки букмекеров на бой
В субботу, 26-го октября, британский супертяжеловес Дерек Чисора проведет поединок против соотечественника Дэвида Прайса в рамках вечера бокса в Лондоне (Великобритания) на знаменитой арене О2.
По мнению букмекеров, фаворитом данного противостояния является Чисора. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Дерека с коэффициентом 1.26, в то время как успех Прайса оценили в 3.80. На ничью можно поставить с коэффициентом 28.00.
Схожие коэффициенты установили и в конторе William Hill, принимающие ставки на триумф Чисоры с коэффициентом 1.22, а на его оппонента - 4.20. Ничью здесь оценили в 34.00.
Согласны со своими коллегами и эксперты из bet365, которые установили следующие коэффициенты: победа Чисоры - 1.25, победа Прайса - 4.00, ничья - 29.00.
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