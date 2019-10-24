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Хирн: Британские фанаты будут очень рады видеть Усика

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Промоутер рассчитывает организовать поединок Усика в Великобритании.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн, который работает с Александром Усиком, прокомментировал возможность организации боя украинца в Англии.

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“На самом деле, все зависит от того, чего именно хочет сам Усик. Если он будет готов драться с победителем боя Чисора - Прайс, то я уверен, что в Великобритании этот бой будет очень популярным.

Британские фанаты будут очень рады видеть Усика, теперь уже в супертяжелом весе“, - приводит слова Хирна Sky Sports.

Отметим, что бой Чисора - Прайс состоится 26-го октября на арене O2 Arena в Лондоне (Великобритания).

Ранее Дерек Чисора отметил, что у Александра Усика не получиться танцевать в ринге в хэвивейте.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Александр Усик, Дерек Чисора, Дэвид Прайс
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  24.10.2019, 14:29
Оценка:  0
АК-47
А как же желание вытолкать Усусю по линии WBO, там он числится, ты понял, да, в обязательных претендентах. Сливает Усусю. Видимо, врачи ему сказали, что обколотый стероидами Джошуа в этот раз наверняка победит...
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