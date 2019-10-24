Хирн: Британские фанаты будут очень рады видеть Усика

Промоутер рассчитывает организовать поединок Усика в Великобритании.

Известный британский промоутер Эдди Хирн, который работает с Александром Усиком, прокомментировал возможность организации боя украинца в Англии.

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“На самом деле, все зависит от того, чего именно хочет сам Усик. Если он будет готов драться с победителем боя Чисора - Прайс, то я уверен, что в Великобритании этот бой будет очень популярным.

Британские фанаты будут очень рады видеть Усика, теперь уже в супертяжелом весе“, - приводит слова Хирна Sky Sports.

Отметим, что бой Чисора - Прайс состоится 26-го октября на арене O2 Arena в Лондоне (Великобритания).

Ранее Дерек Чисора отметил, что у Александра Усика не получиться танцевать в ринге в хэвивейте.