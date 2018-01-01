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Промоутерские торги по титульному бою между Постолом и Рамиресом отложили

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У сторон есть время до 28-го октября договориться о поединке и подписать контракт.
Виктор Постол
Виктор Постол
Getty Images

В среду, 23-го октября, должны были состояться промоутерские торги между командой претендента на титул WBC в полусреднем весе Виктора Постола и представителями чемпиона мира по версиям WBC и WBO Хосе Карлоса Рамиреса.

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По информации ESPN, торги не состоялись и были перенесены на 28-е октября. До этого времени стороны могут договориться о проведении титульного боя и подписать контракт. Если соглашение не будет достигнуто, призовой фонд будет распределен в процентном соотношении 70 на 30 в пользу Рамиреса.

Источник также сообщает, что если организатором поединка выступит компания Top Rank, то бой Рамиреса и Постола состоится 1-го февраля 2020-го года в США, а трансляцию будет вести платный телеканал ESPN.

Ранее Виктор Постол признался, что по молодости участвовал в рейдерских захватах.

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Теги: Виктор Постол, Хосе Рамирес, бокс
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