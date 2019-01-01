Ломаченко получил статус "франчайзингового" чемпиона WBC

Во время конференции Всемирного боксерского совета украинцу присвоили особенный статус.

Обладатель титулов WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко стал “франчайзинговым“ чемпионом WBC, сообщает Boxing Scene.

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Источник утверждает, что во время ежегодной конвенции Всемирного боксерского совета, которая прошла 23-го октября в Мексике, рассмотрели и одобрили просьбу промоутерской компании Top Rank по предоставлению украинцу специального статуса чемпиона.

Решение связано с тем, что промоутер Василия Боб Арум планирует организовать своему подопечному бой за звание абсолютного чемпиона мира с победителем поединка Ричард Комми - Теофимо Лопес в начале 2020 года.

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Учитывая тот факт, что по линии WBC обязательным претендентом на титул является Девин Хэйни, отныне он стал полноценным чемпионом.

Ранее Хэйни заявил, что не собирается ждать до тех пор, пока Ломаченко постареет, а хочет провести с ним бой сейчас. Василий, в свою очередь, также не против встретится с американцем.