Бетербиев назвал своего фаворита в поединке Ковалев - Альварес

Российский боксер будет поддерживать мексиканца.

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев прокомментировал предстоящий бой обладателя титула WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева против мексиканца Сауля Альвареса.

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“Я никогда не делаю прогнозы. Если вы хотите узнать, кого я хочу увидеть победителем, то, конечно, это Канело. Я хочу, чтобы он выиграл. Я считаю, что Альварес является хорошим боксером. Мне он нравится. А кто выиграет, я не знаю“, - сказал Бетербиев.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе.