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Бетербиев назвал своего фаворита в поединке Ковалев - Альварес

Комментариев: 1
Российский боксер будет поддерживать мексиканца.
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев
Boxing Scene

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев прокомментировал предстоящий бой обладателя титула WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева против мексиканца Сауля Альвареса.

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“Я никогда не делаю прогнозы. Если вы хотите узнать, кого я хочу увидеть победителем, то, конечно, это Канело. Я хочу, чтобы он выиграл. Я считаю, что Альварес является хорошим боксером. Мне он нравится. А кто выиграет, я не знаю“, - сказал Бетербиев.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе.

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Теги: бокс, Артур Бетербиев, Сергей Ковалев, Сауль Альварес
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Комментариев (2)
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АК-47  (аноним)  24.10.2019, 10:54
Оценка:  +1
АК-47
Будем оба болеть за Альвареса. Чеченец с давних пор не дружит с Ковалевым. Не любит водку, равнодушен к селедке, не умеет играть на балалайке... Как и я.
Польский_пан    24.10.2019, 11:23
Оценка:  0
Польский_пан
болеть будете оба, но только Чечен в переносном ,а ты в прямом смысле
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