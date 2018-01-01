Гвоздик потерял позиции в рейтинге лучших полутяжеловесов по версии ESPN

Украинский боксер уступил первое место Артуру Бетербиеву.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик опустился в рейтинге лучших боксеров этого дивизиона по версии ESPN.

Украинец досрочно проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в недавнем бою, уступив ему свой пояс и первую строчку рейтинга.

Лучшие полутяжеловесы по версии ESPN:

1. Артур Бетербиев (чемпион WBC, IBF)

2. Сергей Ковалев (WBO)

3. Дмитрий Бивол (WBA)

4. Александр Гвоздик

5. Сауль Альварес

6. Жан Аскаль

7. Маркус Браун

8. Баду Джек

9. Хильберто Рамирес

10. Джесси Харт.

Ранее сообщалось, что Гвоздик может провести следующий бой с непобежденным экс-чемпионом мира.