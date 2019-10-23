Конфликт разгорается: Рестлер ворвался на тренировку Фьюри и травмировал его

Конфликт "цыганского короля" и Брона Строумэна набирает обороты.

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в скором времени проведет поединок против рестлера Брона Строумэна в рамках промоушена WWE.

"Цыганский король" в преддверии противостояния проводил тренировку в Performance Centre, однако на нее ворвался тот самый Строумэн. Рестлер сбил британца с ног, тем самым травмировав ему ногу.

Стоит отметить, что Фьюри все же отказался от медицинской помощи.

Напомним, недавно Тайсон Фьюри устроил дикую драку с Броном Строумэном, которую с трудом удалось остановить. После этого он вызвал рестлера на поединок, который решили провести 31-го октября в рамках турнира по рестлингу WWE Crown Jewel в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).