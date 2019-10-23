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Конфликт разгорается: Рестлер ворвался на тренировку Фьюри и травмировал его

Комментариев: 2
Конфликт "цыганского короля" и Брона Строумэна набирает обороты.
Брон Строумэн и Тайсон Фьюри
Брон Строумэн и Тайсон Фьюри
Getty Images

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в скором времени проведет поединок против рестлера Брона Строумэна в рамках промоушена WWE.

"Цыганский король" в преддверии противостояния проводил тренировку в Performance Centre, однако на нее ворвался тот самый Строумэн. Рестлер сбил британца с ног, тем самым травмировав ему ногу.

Стоит отметить, что Фьюри все же отказался от медицинской помощи.

Напомним, недавно Тайсон Фьюри устроил дикую драку с Броном Строумэном, которую с трудом удалось остановить. После этого он вызвал рестлера на поединок, который решили провести 31-го октября в рамках турнира по рестлингу WWE Crown Jewel в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Теги: бокс, рестлинг, Тайсон Фьюри, травма, конфликт
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Комментариев (2)
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АК-47  (аноним)  23.10.2019, 15:18
Оценка:  0
АК-47
Поветкина пускай вытолкают против безударного Усусика, будет рестлинг. На более оба ведь не способны. Не правда ли ?
русский  (аноним)  23.10.2019, 14:51
Оценка:  0
русский
Я сразу же захотел отсосать член у обоих красавчиков. А у Строумэна большой ? Могу предложить ему свой подготовленный пуканчик в Питере.
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