Тренер Бетербиева - о Гвоздике: Нам попался очень сложный оппонент

Рэмси похвалил украинского боксера.

Тренер чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артура Бетербиева Марк Рэмси поделился мнением по поводу победы его подопечного над Александром Гвоздиком.

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“Мы планировали драться немного быстрее. Но все оказалось немного сложнее, чем мы ожидали.

Мы собирались не позволить Гвоздику использовать его правую руку, движение и дистанцию. Мы планировали заставить Александра отвечать на каждый джеб, каждый удар справа.

Гвоздику это удавалось на протяжении 5-6 раундов. В начале боя мы были немного удивлены, ведь Гвоздик все время правильно двигался, нейтрализуя все удары Бетербиева справа.

Нам пришлось внести коррективы, чтобы реализовать план на бой. В поединках такого уровня участвуют очень умелые боксеры.

Нам попался очень, очень сложный оппонент“, - приводит слова Рэмси Boxing news 24.

Отметим, что Бетербиев поблагодарил Гвоздика за бой.

Вашему вниманию видео нокаута в 10-м раунде поединка и полная запись боя Гвоздик - Бетербиев.