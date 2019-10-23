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Тренер Бетербиева - о Гвоздике: Нам попался очень сложный оппонент

Комментариев: 1
Рэмси похвалил украинского боксера.
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев
twitter.com/trboxing

Тренер чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артура Бетербиева Марк Рэмси поделился мнением по поводу победы его подопечного над Александром Гвоздиком.

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“Мы планировали драться немного быстрее. Но все оказалось немного сложнее, чем мы ожидали. 

Мы собирались не позволить Гвоздику использовать его правую руку, движение и дистанцию. Мы планировали заставить Александра отвечать на каждый джеб, каждый удар справа. 

Гвоздику это удавалось на протяжении 5-6 раундов. В начале боя мы были немного удивлены, ведь Гвоздик все время правильно двигался, нейтрализуя все удары Бетербиева справа.

Нам пришлось внести коррективы, чтобы реализовать план на бой. В поединках такого уровня участвуют очень умелые боксеры. 

Нам попался очень, очень сложный оппонент“, - приводит слова Рэмси Boxing news 24.

Отметим, что Бетербиев поблагодарил Гвоздика за бой.

Вашему вниманию видео нокаута в 10-м раунде поединка и полная запись боя Гвоздик - Бетербиев.

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Теги: Марк Рэмси, Артур Бетербиев, Александр Гвоздик, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
русский  (аноним)  23.10.2019, 12:01
Оценка:  +1
русский
Я сразу же захотел в пуканчик от этого джигита в Москве.
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