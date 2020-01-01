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Ломаченко: Я хотел бы встретиться с непобежденным американцем

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Украинский боксер рассказал против кого готов выйти на ринг.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал с кем бы хотел выйти на ринг.

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“Бой с Джервонтой Дэвисом стал бы хорошим поединком и интересным вызовом. Бой с Дэвином Хэйни тоже был бы хорошим.

Но мы также должны дождаться боя Комми и Лопеса в декабре. Много разговоров о последнем, но сначала он должен победить Комми“, - цитирует Ломачеко ESPN Deportes.

Ранее украинский боксер сделал прогноз на бой Комми - Лопес.

Отметим, что Макгрегор посоветовал перейти украинцу в ММА.

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Теги: Василий Ломаченко
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