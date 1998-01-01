Макгрегор: Усик - великий мастер в боксе, а Ломаченко стоит попробовать себя в ММА

Легендарный ирландский боец лестно высказался в сторону украинских боксеров.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился своим мнением об украинском боксе, а также именно выделил обладателя титулов WBC, WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко и бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика.

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“Я знаю, что украинский бокс феноменальный, это вторая страна бокса в мире.

Я хорошо знаю Василия Ломаченко, он невероятный человек. Бокс - не до конца законченный вид спорта. Ему стоит попробовать себя в ММА. Я верю, что у него получится.

Александр Усик - великий мастер в боксе, интересно будет за ним наблюдать в хэвивейте“, - сказал Макгрегор на пресс-конференции в Киеве.

Ранее Александр Усик рассказал, кого он поддерживал в бою Макгрегор - Хабиб.