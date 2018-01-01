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Тренер Альвареса: У Ковалева сильный удар, поэтому Сауль должен хорошо работать в защите

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Эдди Рейносо рассказал о стратегии боя против россиянина.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса Эдди Рейносо прокомментировал предстоящий бой своего подопечного против чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева.

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“Важная часть нашей стратегии - это работа по корпусу Ковалева. Сауль будет обрабатывать его корпус комбинациями.

То же самое касается и работы в защите, потому что у Сергея сильный удар. Мы будем заставлять его промахиваться, прижимать к канатам и продолжать работу по корпусу“, - приводит слова Рейносо Boxingnews24.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Сергей Ковалев
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