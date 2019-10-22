Руис: Я близок к тому, чтобы заполучить бой с Уайлдером

Мексиканец хочет стать абсолютным чемпионом.

Мексиканский боксер Энди Руис хотел бы провести бой против Деонтея Уайлдера.

Читай также: Чисора - Усику: Прекрати жонглировать мячиками. Мы не в цирке

“Я хочу стать объединенным чемпионом мира в тяжелом весе. Я близок к тому, чтобы заполучить этот бой с Уайлдером.

Мы с ним иногда беседуем по телефону. Мы друзья, мы поддерживаем друг друга, но во время боя нет места дружбе, взаимоуважению и прочим подобным вещам“, - приводит слова Руиса BoxingScene.

Отметим, что Уайлдер назвал Руиса - идеальным соперником.

Напомним, что мексиканец будет драться против Джошуа 7 декабря.