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Руис: Я близок к тому, чтобы заполучить бой с Уайлдером

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Мексиканец хочет стать абсолютным чемпионом.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Мексиканский боксер Энди Руис хотел бы провести бой против Деонтея Уайлдера.

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“Я хочу стать объединенным чемпионом мира в тяжелом весе. Я близок к тому, чтобы заполучить этот бой с Уайлдером.

Мы с ним иногда беседуем по телефону. Мы друзья, мы поддерживаем друг друга, но во время боя нет места дружбе, взаимоуважению и прочим подобным вещам“, - приводит слова Руиса BoxingScene.

Отметим, что Уайлдер назвал Руиса - идеальным соперником.

Напомним, что мексиканец будет драться против Джошуа 7 декабря.

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Теги: Энди Руис, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  22.10.2019, 17:22
Оценка:  -1
АК-47
Там еще где то Усусуся будет под ногами путаться. Вытолкает Хирн в ринг после повторного поражения Джошуа. Но это не будет проблемой.
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