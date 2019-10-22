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Ломаченко сделал прогноз на бой Комми - Лопес

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Украинский боксер считает, что Комми одержит победу.
Ричард Комми
Ричард Комми
Boxing Scene

Чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко сделал свой прогноз на бой Ричарда Комми - Теофимо Лопес.

“Вначале дождусь результатов поединка Комми - Лопес. Думаю, Комми победит. Он мощный боец с отличным размахом рук.

А последний бой Лопеса показал, что он не умеет драться с бойцами, у которых большой размах рук“, - приводит слова украинца EsNews.

Напомним, бой Комми - Лопес состоится 14-го декабря в Нью-Йорке (США).

Ранее сообщалось, что победитель этого поединка проведет бой с украинским чемпионом Василием Ломаченко.

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Теги: Василий Ломаченко, Ричард Комми, Теофим Лопес
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.10.2019, 14:45
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гость
Комми надо перед боем почитать -"Мойдодыр".
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