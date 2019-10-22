Ломаченко сделал прогноз на бой Комми - Лопес
Украинский боксер считает, что Комми одержит победу.
Чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко сделал свой прогноз на бой Ричарда Комми - Теофимо Лопес.
“Вначале дождусь результатов поединка Комми - Лопес. Думаю, Комми победит. Он мощный боец с отличным размахом рук.
А последний бой Лопеса показал, что он не умеет драться с бойцами, у которых большой размах рук“, - приводит слова украинца EsNews.
Напомним, бой Комми - Лопес состоится 14-го декабря в Нью-Йорке (США).
Ранее сообщалось, что победитель этого поединка проведет бой с украинским чемпионом Василием Ломаченко.
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