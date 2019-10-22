Ломаченко сделал прогноз на бой Комми - Лопес

Украинский боксер считает, что Комми одержит победу.

Чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко сделал свой прогноз на бой Ричарда Комми - Теофимо Лопес.

“Вначале дождусь результатов поединка Комми - Лопес. Думаю, Комми победит. Он мощный боец с отличным размахом рук.

А последний бой Лопеса показал, что он не умеет драться с бойцами, у которых большой размах рук“, - приводит слова украинца EsNews.

Напомним, бой Комми - Лопес состоится 14-го декабря в Нью-Йорке (США).

Ранее сообщалось, что победитель этого поединка проведет бой с украинским чемпионом Василием Ломаченко.