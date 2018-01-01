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Лопес: Все захотят увидеть мой бой с Ломаченко

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Американский боксер уверен, что будет драться с украинцем.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Претендент на пояс IBF в легком весе Теофимо Лопес поделился мнением по поводу предстоящего боя против чемпиона IBF Ричарда Комми.

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“Выгляжу и чувствую себя хорошо. Я в предвкушении. Это будет отличный бой. Большая возможность для меня и моей команды.

Многие люди узнают, кто самый умный боксер легкого веса. Я смогу показать весь свой арсенал для всего мира. 

Флаг Украины? Все захотят увидеть мой поединок с Ломаченко. Все украинцы приедут поддержать его, а мои люди - меня.

В бою чемпиона против чемпиона мы объединим пояса. Мы можем привлечь людей разных культур и национальностей“, - цитирует Лопеса FightHype.

Напомним, бой Комми - Лопес состоится 14-го декабря в Нью-Йорке (США).

Ранее сообщалось, что победитель этого поединка проведет бой с украинским чемпионом Василием Ломаченко.

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Теги: Теофимо Лопес, Ричард Комми, Василий Ломаченко
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