Хирн: Фьюри отложил бокс в сторону

Британец развлекается.

Промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу участие Тайсона Фьюри в рестлинге.

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“Сейчас Фьюри в ударе. Он наслаждается жизнью, так что желаю ему удачи. Я считаю, что Фьюри отложил бокс в сторону.

Фьюри пытается найти более веселое занятие, чем работа в тренировочном лагере. Я уверен, что он будет драться снова, но сомневаюсь, что Фьюри сохранит голод.

В рестлинге Фьюри хорошо заработает. Это великолепное занятие для Фьюри. Удачи ему“, - цитирует Хирна Mirror.

Напомним, что Фьюри хотел бы подраться с рестлером.