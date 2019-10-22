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Хирн: Фьюри отложил бокс в сторону

Комментариев: 2
Британец развлекается.
Строуман и Фьюри
Строуман и Фьюри
Getty Images

Промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу участие Тайсона Фьюри в рестлинге.

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“Сейчас Фьюри в ударе. Он наслаждается жизнью, так что желаю ему удачи. Я считаю, что Фьюри отложил бокс в сторону. 

Фьюри пытается найти более веселое занятие, чем работа в тренировочном лагере. Я уверен, что он будет драться снова, но сомневаюсь, что Фьюри сохранит голод.

В рестлинге Фьюри хорошо заработает. Это великолепное занятие для Фьюри. Удачи ему“, - цитирует Хирна Mirror.

Напомним, что Фьюри хотел бы подраться с рестлером.

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Теги: Эдди Хирн, Тайсон Фьюри
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.10.2019, 11:11
Оценка:  0
гость
Побольше вискаря и разных отдыхов от работы в ринге и всё будет нормас.
АК-47  (аноним)  22.10.2019, 11:01
Оценка:  -3
АК-47
Станет абсолютным чемпионом.
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