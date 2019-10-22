Переключиться на мобильную версию

Хэйни: Хочу бой с Ломаченко сейчас, а не когда он окончательно постареет

Комментариев: 1
Американский легковес рассчитывает вписать свое имя в историю бокса, проведя бой с Василием Ломаченко.
Девин Хэйни
Девин Хэйни
Getty Images

Временный чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (23-0, 15 КО) высказался относительно возможного боя с обладателем титулов по версии WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

Читай также: Хэйни: Нужно давить на Ломаченко, чтобы наш бой состоялся

"Я хочу вписать свое имя в учебники истории, чтобы оно упоминалась рядом с именами великих людей. Бой с Ломаченко - этот поединок, пересматривать который фанаты будут еще многие годы.

Поражение? Я не боюсь этого. Я готов поставить на кон свой 0 в графе поражений, ведь я уверен, что смогу выиграть. Я поставлю все, что угодно, чтобы доказать это.

Читай также: Хэйни: Ломаченко - лучший в легком весе, а я на третьем месте

Конечно, Ломаченко - великий боксер, и именно поэтому я хочу поединок с ним. Мы - одни из лучших в мире. Я собираюсь стать звездой бокса и сейчас все идет так, как моя команда планировала.

Я хочу провести бой с Ломаченко сейчас, а не ждать, когда он окончательно постареет", - приводит слова Хэйни Boxing Scene.

Ранее Девин Хэйни отметил, что увидел недостатки Василия Ломаченко в бою против Люка Кэмпбелла.

Напомним, недавно американец исковеркал фамилию Ломаченко, дав ему обидное прозвище.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Девин Хэйни
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  22.10.2019, 11:06
Оценка:  +1
гость
С фамилией ничего не попутали, пора заменить -э, на -у.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь