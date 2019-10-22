Хэйни: Хочу бой с Ломаченко сейчас, а не когда он окончательно постареет

Американский легковес рассчитывает вписать свое имя в историю бокса, проведя бой с Василием Ломаченко.

Временный чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (23-0, 15 КО) высказался относительно возможного боя с обладателем титулов по версии WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

Читай также: Хэйни: Нужно давить на Ломаченко, чтобы наш бой состоялся

"Я хочу вписать свое имя в учебники истории, чтобы оно упоминалась рядом с именами великих людей. Бой с Ломаченко - этот поединок, пересматривать который фанаты будут еще многие годы.

Поражение? Я не боюсь этого. Я готов поставить на кон свой 0 в графе поражений, ведь я уверен, что смогу выиграть. Я поставлю все, что угодно, чтобы доказать это.

Читай также: Хэйни: Ломаченко - лучший в легком весе, а я на третьем месте

Конечно, Ломаченко - великий боксер, и именно поэтому я хочу поединок с ним. Мы - одни из лучших в мире. Я собираюсь стать звездой бокса и сейчас все идет так, как моя команда планировала.

Я хочу провести бой с Ломаченко сейчас, а не ждать, когда он окончательно постареет", - приводит слова Хэйни Boxing Scene.

Ранее Девин Хэйни отметил, что увидел недостатки Василия Ломаченко в бою против Люка Кэмпбелла.

Напомним, недавно американец исковеркал фамилию Ломаченко, дав ему обидное прозвище.