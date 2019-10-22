Ломаченко: Усик сводит Уайлдера в школу
Василий Ломаченко не сомневается в победе своего соотечественника над Деонтеем Уайлдером.
Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко высказал свое мнение относительно шансов Александра Усика в бою против обладателя титула WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.
"Усик сводит Уайлдера в школу", - приводит слова Ломаченко EsNews.
Напомним, в своем первом бою в хэвивейте Александр Усик одержал досрочную победу над Чаззом Уизеспуном. Смотрите видео этого поединка.
Ранее сообщалось, что Усик может провести бой за вакантный титул WBO.
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