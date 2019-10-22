Ломаченко: Усик сводит Уайлдера в школу

Василий Ломаченко не сомневается в победе своего соотечественника над Деонтеем Уайлдером.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко высказал свое мнение относительно шансов Александра Усика в бою против обладателя титула WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

"Усик сводит Уайлдера в школу", - приводит слова Ломаченко EsNews.

Напомним, в своем первом бою в хэвивейте Александр Усик одержал досрочную победу над Чаззом Уизеспуном. Смотрите видео этого поединка.

Ранее сообщалось, что Усик может провести бой за вакантный титул WBO.