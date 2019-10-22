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Ломаченко: Усик сводит Уайлдера в школу

Комментариев: 5
Василий Ломаченко не сомневается в победе своего соотечественника над Деонтеем Уайлдером.
Александр Усик и Василий Ломаченко
Александр Усик и Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко высказал свое мнение относительно шансов Александра Усика в бою против обладателя титула WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

"Усик сводит Уайлдера в школу", - приводит слова Ломаченко EsNews.

Напомним, в своем первом бою в хэвивейте Александр Усик одержал досрочную победу над Чаззом Уизеспуном. Смотрите видео этого поединка.

Ранее сообщалось, что Усик может провести бой за вакантный титул WBO.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (5)
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Peyot    22.10.2019, 10:24
Оценка:  -2
Peyot
уже один кацапенок сводил Бетербиева в школу с нетерпением жду когда усику ауйлдер глаз на жопу натянет в первом раунде!
АК-47  (аноним)  22.10.2019, 10:00
Оценка:  0
АК-47
Я, как и большинство украинцев, буду болеть, естественно за Деонтея. Нормальный парень, патриот своей страны. Ну не за кацапского же прихвостня болеть, это недоразумение Господне, Усусю. Слава Украине, смерть российским оккупантам.
Антибес    22.10.2019, 09:57
Оценка:  -2
Антибес
Вася,ты похоже окончательно тронулся.К огромному сожалению.Уайлдер своими ударами не раз опрокинул на канвас огромного Тайсона Фьюри.Что он может сделать с Саней,лучше и не думать.
АК-47  (аноним)  22.10.2019, 09:52
Оценка:  -1
АК-47
Бриедис, относительно небольшой его уделал по очкам, только судьи спасли((((. Уайлдер же не будет с этим танцором играть, 5-6 раундов посмотрит, а потом мощным ударом нокаутирует московскую шестерку Усусю.
АК-47  (аноним)  22.10.2019, 09:49
Оценка:  0
АК-47
Ну, ну. Очки только розовые нужно кому то снять блядь. Это все исключительно ваши иллюзии. Безударному Усусе нечего противопоставить Уайлдеру, Деонтей выигрывает по антропометрическим показателям, бьет, 100 % нокаутер, если не считать ничьи с Фьюри.
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