Ломаченко-старший стал обладателем специального пояса WBC
Анатолий Ломаченко получил пояс из рук Василия Ломаченко и Александра Усика.
Известный украинский тренер Анатолий Ломаченко получил специальный пояс от WBC за вклад в развитие бокса.
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Награду от Всемирного боксерского совета Ломаченко-старшему вручили его сын и подопечный Василий, а также украинский супертяжеловес Александр Усик, который тоже тренируется под началом Анатолия.
El momento en que @VasylLomachenko y @usykaa entregan a Papá Lomachenko un reconocimiento por su gran trabajo con el boxeo 🇺🇦 #wbccancun57 pic.twitter.com/R0PamWERH3— Erika Montoya (@LaKiks) 21 октября 2019 г.
Ранее промоутер Боб Арум назвал Анатолия Ломаченко гениальным тренером.
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