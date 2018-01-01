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Ломаченко-старший стал обладателем специального пояса WBC

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Анатолий Ломаченко получил пояс из рук Василия Ломаченко и Александра Усика.
Василий и Анатолий Ломаченко
Василий и Анатолий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Известный украинский тренер Анатолий Ломаченко получил специальный пояс от WBC за вклад в развитие бокса.

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Награду от Всемирного боксерского совета Ломаченко-старшему вручили его сын и подопечный Василий, а также украинский супертяжеловес Александр Усик, который тоже тренируется под началом Анатолия.

Ранее промоутер Боб Арум назвал Анатолия Ломаченко гениальным тренером.

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Теги: бокс, Анатолий Ломаченко, WBC, награда
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