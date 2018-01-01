Чисора - Усику: Прекрати жонглировать мячиками. Мы не в цирке
Британец хочет драться против украинца.
Британский супертяже Дерек Чисора поделился мнением по поводу украинского боксера Александре Усике.
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“Усику и его команде нужно прекратить жонглировать мячиками. Мы не в цирке.
Приходи и делай то, что должен. Забудь о жонглировании мячами и танцах. Никто не хочет видеть в ринге танцевальные шоу.
Это же не Танцы со звездами. Это боксерский поединок.
Я хочу поединка с Усиком. Я 100% приму этот бой“, - цитирует Чисору Sky Sports.
Ранее Чисора заявлял, что украинец привык танцевать в ринге.
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