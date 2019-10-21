Бетербиев - Гвоздику: Ты показал, как дерутся настоящие чемпионы
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев поблагодарил украинского боксера Александра Гвоздика за бой.
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“Я хотел бы поблагодарить Александра Гвоздика за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными, и ты показал всему миру, как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил все на этот бой, было честью для меня провести его с тобой!“, - написал Бетербиев на своей странице в Instagram.
I want to thank @alex_gvozdyk for the great fight Friday night. You hit me hard and showed to the world what true boxing champions can do. You put everything on the line, it was an honour to be in the ring with you. Я хотел бы поблагодарить @alex_gvozdyk за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными и ты показал всему миру как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил всё на этот бой, это было честью для меня провести этот бой с тобой! #boxing #BeterbievNail #Beterbiev #BeterbievGvozdyk #TopRank #бокс #спорт #Beterbiev #Гвоздик @toprank @espnboxeo #boxeo @espn #WBC #IBF #АхматСила @russianboxingfederation @akhmat_boxing
Напомним, что украинский боксер проиграл Бетербиеву.
Отметим, что Гвоздик был выписан из больницы.
Вашему вниманию видео нокаута в 10-м раунде поединка и полная запись боя Гвоздик - Бетербиев.
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