Бетербиев - Гвоздику: Ты показал, как дерутся настоящие чемпионы

Российский боксер поблагодарил украинца.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев поблагодарил украинского боксера Александра Гвоздика за бой.

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“Я хотел бы поблагодарить Александра Гвоздика за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными, и ты показал всему миру, как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил все на этот бой, было честью для меня провести его с тобой!“, - написал Бетербиев на своей странице в Instagram.



Напомним, что украинский боксер проиграл Бетербиеву.

Отметим, что Гвоздик был выписан из больницы.

Вашему вниманию видео нокаута в 10-м раунде поединка и полная запись боя Гвоздик - Бетербиев.