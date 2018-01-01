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Ортис: Воин не отречется от своей миссии. Моя миссия - победить Уайлдера

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Кубинец намерен отдать все силы против американца.
Луис Ортис
Луис Ортис
Getty Images

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис ожидает сложного боя против Деонтея Уайлдера. 

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“Это важный бой для меня. Если я одержу победу, то выйду на новый уровень. Я скромный, семейный человек.

Победа обеспечит будущие поколения моей семьи, я сброшу тяжелую ношу.

Я знаю, что получил эту возможность не просто так. Судьба играет важную роль в моей жизни. Я не повторю своих ошибок.

Воин не отречется от своей миссии. А моя миссия - победить Уайлдера.

Я нужен Уайлдеру так же, как Мохаммед Али Джо Фрейзеру. Неважно, сколько раз бы будем драться, этот бой никогда не будет легким“, - приводит слова Ортиса Boxing Talk.

Напомним, что первый бой между боксерами выиграл американец.

Отметим, что реванш Уайлдер - Ортис состоится в ноябре.

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Теги: Луис Ортис, Деонтей Уайлдер, бокс
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