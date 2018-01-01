Уайлдер: Я собираюсь снова нокаутировать Ортиса

Американец ожидает, что реванш с Ортисом будет не менее ярким, чем первый бой.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал предстоящий реванш против Луиса Ортиса, который состоится 23-го октября в в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

“Наш первый бой номинировали на звание Бой года, и я уверен, что второй будет не хуже. Я собираюсь снова нокаутировать Ортиса“, - приводит слова Уайлдера

Напомним первый бой между Уайлдером и Оритисом, который состоялся в марте 2018-го года, завершился нокаутом кубинца.