Постол: По молодости участвовал в рейдерских захватах, зарабатывал деньги

Украинец также поведал о том, как попал в Боснию и Герцоговину.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол рассказал о том, как зарабатывал на жизнь до профессионального бокса.

"Когда молодым был, да. Все знают эти рейдерские захваты. В некоторых я тоже участвовал, не буду скрывать. Просто деньги зарабатывал.

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Я работал охранником в ТРЦ в Броварах. Боулинг, картинг, на игровых отделах. Хорошая зарплата была, сутки через трое смены. Где-то год я не тренировался. Потом стал снова немного тренироваться, совмещая с работой. Со временем мой друг предложил подраться в Боснии и Герцеговине.

Мы подписали менеджерский договор на 2 боя, я их выиграл без особой подготовки", - рассказал украинский боксер в интерьвю каналу Зе Интервьювер.

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