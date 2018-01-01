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Постол: По молодости участвовал в рейдерских захватах, зарабатывал деньги

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Украинец также поведал о том, как попал в Боснию и Герцоговину.
Виктор Постол
Виктор Постол
Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол рассказал о том, как зарабатывал на жизнь до профессионального бокса.

"Когда молодым был, да. Все знают эти рейдерские захваты. В некоторых я тоже участвовал, не буду скрывать. Просто деньги зарабатывал.

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Я работал охранником в ТРЦ в Броварах. Боулинг, картинг, на игровых отделах. Хорошая зарплата была, сутки через трое смены. Где-то год я не тренировался. Потом стал снова немного тренироваться, совмещая с работой. Со временем мой друг предложил подраться в Боснии и Герцеговине.

Мы подписали менеджерский договор на 2 боя, я их выиграл без особой подготовки", - рассказал украинский боксер в интерьвю каналу Зе Интервьювер.

Ранее сообщалось, что легендарный Майк Тайсон признался, что был членом банды и стрелял в людей.

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Теги: бокс, Виктор Постол
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