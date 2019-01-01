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Усик - о вопросах про Крым: Даже моя дочь колко реагирует на провокационные вопросы

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Украинец рассказал о реакции своей дочери на провокационные вопросы.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал про отношении его дочери к вопросам про Крым, которые часто задают Александру.

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"Моя дочь пересмотрела уже все бои, интервью. Она достаточно колко реагирует на провокационные вопросы, про Крым в том числе

Она говорит: "Они не устали повторять одно и тоже? С ними все нормально?". Ребенку 9 лет", - сказал Усик в интервью VideoBoxing.

Ранее сообщалось, что Александр Усик и Василий Ломаченко прибыли на конгресс WBC.

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Теги: бокс, Александр Усик, Крым
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