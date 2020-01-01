Тедди Атлас рассказал о состоянии здоровья Гвоздика
У украинца диагностировали небольшое сотрясение.
У бывшего чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе украинца Александра Гвоздика диагностировали сотрясение после боя с россиянином Артуром Бетербиевым.
О состоянии украинца в комментарии ESPN рассказал тренер Гвоздика Тедди Атлас.
"Все чисто. У него не было кровоизлияния в мозг или чего-либо подобного. Только небольшое сотрясение от ударов в затылок. Так сказали врачи. Мы должны были убедиться, что все хорошо", – сказал Атлас.
Ожидается, что воскресный день Гвоздик проведет дома у Тедди Атласа в Нью-Йорке, после чего отправится домой.
Полная версия правил